Asia: l’ira della Cina per l’incontro tra i partiti di governo di Giappone e Taiwan

- Il Giappone dovrebbe “smetterla di interferire negli affari interni della Cina”. Così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, si è espresso oggi sull’incontro in programma domani tra i leader dei partiti al potere in Giappone e a Taiwan, rispettivamente il Partito liberal democratico (Ldp) e il Partito democratico progressista (Dpp). All’incontro, che avverrà in formato virtuale, dovrebbero prendere parte per l’Ldp Masahisa Sato e Taku Otsuka, responsabili rispettivamente degli Affari esteri e della Difesa del partito, e per il Dpp le controparti Chih-cheng e Tsai Shih-ying. Si tratterà di un’importante occasione di confronto tra i due Paesi: i colloqui avverranno a livello di partiti politici poiché ufficialmente Giappone e Taiwan non hanno relazioni diplomatiche. Tuttavia, negli ultimi mesi Tokyo ha mostrato di voler rafforzare i propri rapporti con Taipei, sottolineando nell’ultimo Libro bianco della difesa come la sicurezza dell’isola sia connessa alla propria. Tali rapporti sono incoraggiati dagli Stati Uniti, che temono che la Cina – che considera Taiwan parte del proprio territorio – possa lanciare un attacco militare per riprendere il controllo dell’isola entro la fine di questo decennio.(Cip)