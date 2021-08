Afghanistan: Della Vedova, sconfitta rafforza convinzione serve più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre sostenuto le buone ragioni di questa missione. Credo che sia stato giusto andare in Afghanistan e che gli Stati Uniti abbiano commesso degli errori di sottovalutazione dei talebani e di sopravvalutazione della resistenza politico-militare del governo Ghani. Esco rafforzato nella mia convinzione non ideologica ma pragmatica che serva più Europa nella difesa e nella diplomazia". Lo ha detto a "Radio Anch'io" su “Rai Radio 1” il sottosegretario agli Affari Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "Mi auguro – ha aggiunto – che riusciremo a organizzare un G20 a settembre sul tema. E' importante che Draghi abbia ottenuto ieri, in modo esplicito, il supporto dei paesi del G7 perché il G20 sarebbe il formato giusto per chiamare alla propria responsabilità altri paesi come Russia e Cina. Lavoriamo per quello che sarebbe dal punto di vista diplomatico un ottimo risultato e dal punto di vista pratico una occasione vera per portare sul piano internazionale una condivisione essenziale", ha concluso Della Vedova. (Res)