Siria: tensioni crescenti a Dara’a, un morto e un ferito

- Le tensioni crescenti nel governatorato di Dara’a, nel sud della Siria, tra forze governative e milizie locali hanno causato un morto e un ferito nelle ultime ore. Lo rende noto il portale informativo “Enab Baladi”, vicino all’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad. Secondo la fonte, nella giornata di ieri le forze russe dell’Ottava brigata sono entrate nel quartiere di Dara’a el Balad. Le forze governative hanno invece garantita l’apertura del corridoio di Saraya per garantire l’uscita dalla città di coloro che desiderano lasciare i quartieri interessati dagli scontri. La situazione ha recentemente assistito a un'escalation dopo che le forze governative avevano bombardato i quartieri di Dara’a al Balad e istituito posti di blocco in città per confiscare le armi ai civili. Dopo il fallimento dei negoziati promossi dalla Russia, nella regione sono ricominciati gli scontri tra le fazioni belligeranti.(Res)