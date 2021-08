Polonia: presidente, “ripolonizzazione” dei media dovrebbe trovare soluzioni di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sui media in Polonia è una soluzione controversa. Lo ritiene il presidente polacco, Andrzej Duda, che ha parlato all’emittente “Tvp Info”. Interrogato se intenda controfirmare la legge una volta approvata dal Parlamento, il capo dello Stato ha dichiarato che essa è “incomprensibile ai nostri partner statunitensi per due motivi. In primo luogo in relazione alla tutela della proprietà” e “in secondo luogo in relazione al valore della libertà di parola”. Duda ha dichiarato che a suo avviso la cosiddetta “ripolonizzazione dei media” dovrebbe avvenire mediante soluzioni di mercato, “semplicemente sulla base di acquisizioni e non in modo forzoso, sulla base di una legge e di un termine specifico, che provoca il deprezzamento di azioni se si tratta di società quotate”. Secondo il portale “gazeta.pl”, queste dichiarazioni da parte del presidente polacco potrebbero suggerire la possibilità che egli ponga il veto alla legge. La legge sui media, già passata al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia, introduce un divieto per le società al di fuori dello Spazio economico europeo di controllare media in territorio polacco. Il testo deve ancora essere esaminato dal Senato. (Vap)