Lavoro: Inps, 12,3 milioni di certificati malattia in primo semestre (2)

- L’osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia dell’Inps ha rilevato che nel secondo trimestre, invece, il maggior incremento di certificati nel 2021 rispetto al 2020 si concentra al Sud (+108,4 per cento) per le lavoratrici donne (+80,5 per cento) e per gli individui più giovani (+107,4 per cento). Nel primo trimestre 2021 le giornate totali di malattia sono state circa 33,5 milioni nel settore privato e 9,8 milioni nel settore pubblico, rispettivamente il -15,7 per cento e il -9,7 per cento rispetto al 2020. Mediamente, le giornate di malattia per certificato sono state 6,8 nel settore privato (contro le 5,8 del 2020) e 5,6 nel settore pubblico (contro le 5,3 del 2020), mentre le giornate medie per ciascun lavoratore con almeno un giorno di malattia sono state 13,4 per il settore privato e 10,6 per il settore pubblico. (segue) (Ren)