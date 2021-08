Lavoro: Inps, 12,3 milioni di certificati malattia in primo semestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inps rileva che nel secondo trimestre 2021, le giornate totali di malattia sono state circa 26,1 milioni nel privato e 7,5 milioni nel pubblico, rispettivamente +24,5 per cento e + 30,8 per cento rispetto al 2020. La media per certificato è di 6,2 nel privato (contro le 8,2 del 2020) e di 5,5 nel pubblico (contro le 9 del 2020). La media per lavoratore è di 11,5 per il settore privato e 10,2 per il settore pubblico. Nel primo trimestre 2021 sono state effettuate circa 220mila visite fiscali (-10 per cento rispetto al 2020), con una riduzione del 20,6 per cento nel settore pubblico in relazione al protrarsi del ricorso allo smart working da parte dei dipendenti pubblici. Nel settore privato, invece, si registro un leggero aumento (+3,4 per cento) delle visite fiscali. Il Nord è l’unica area che presenta una variazione positiva del numero di visite effettuate: +8,2 per cento contro il -21,6 per cento del Centro e il -17,4 per cento del Sud. Nel secondo trimestre 2021 sono state effettuate complessivamente 240mila visite fiscali, di cui il 59 per cento nel settore pubblico. Il maggior numero di accessi in entrambi i comparti è stato effettuato al Sud e per la fascia degli over 550. (Ren)