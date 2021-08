Germania: secondo assicurazioni, inondazioni sono costate finora 7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inondazioni di metà luglio in Germania sono costate finora alle assicurazioni circa sette miliardi di euro, più di quanto inizialmente previsto. Lo rende noto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che cita l’associazione di settore Gdv. Quest’ultima specifica che 6,5 miliardi sono andati a indennizzare i danni a immobili privati e di imprese, mentre circa 450 milioni sono serviti per compensare quelli a veicoli. In precedenza Gdv aveva stimato che l’entità dei danni sarebbe stata compresa tra 4,5 e 5,5 miliardi di euro, sulla base della presunzione che le richieste di indennizzo siano circa 250 mila. (Geb)