Ucraina: ministero Esteri Romania, discorso del presidente ungherese su Crimea è inappropriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania considera "estremamente inappropriato" il discorso del presidente ungherese, Janos Ader, al vertice inaugurale della Piattaforma di Crimea di lunedì. Il ministero degli Esteri romeno ha comunicato all'ambasciatore ungherese a Bucarest, Botond Zakonyi, che la Romania considera "estremamente inappropriato" il paragone che Ader ha fatto tra l'occupazione illegale della Crimea da parte della Federazione Russa e gli effetti del Trattato del Trianon, che ridusse significativamente il territorio ungherese all'indomani della fine della Prima guerra mondiale. Fu in conseguenza di quel trattato che la Transilvania tornò alla Romania. Secondo fonti governative citate dall'agenzia di stampa romena "G4 media", Bucarest è intervenuta attraverso canali diplomatici perché il presidente ungherese ha pronunciato il suo controverso discorso in un evento organizzato dall'Ucraina e Kiev non ha reagito. "Sia l'aggressione di grandi potenze che il trauma del Trianon sono rimasti profondamente impressi nella mente degli ungheresi, motivo per cui sappiamo esattamente perché l'annessione della Crimea è una ferita così sensibile per il popolo ucraino. Dopo la Prima guerra mondiale ci sono stati sottratti due terzi del territorio e della popolazione del Paese. Gli ungheresi non hanno dimenticato, ancora dopo un secolo, che sono diventati una minoranza, che le loro scuole sono state chiuse e che è stato fatto tutto il possibile per abolire l'istruzione nella lingua madre", ha affermato il presidente ungherese al vertice della Piattaforma di Crimea. Il primo ministro romeno, Florin Citu, presente anch'egli all'evento, ha motivato la sua mancata reazione con il fatto che "era un vertice e ci sono delle regole". (Rob)