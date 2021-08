Unicef: 9 bambini su 10 nella regione Mena vivono in aree ad alto stress idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi nove bambini su dieci in Medio Oriente e Nord Africa vivono in aree a stress idrico alto o estremamente alto, il che comporta serie conseguenze per la loro salute, nutrizione, sviluppo cognitivo e mezzi di sostentamento futuri. Lo riferisce il nuovo rapporto dell’Unicef "Runing Dry: the impact of water scarcity on children in the Middle East and North Africa" ("Prosciugandosi: l'impatto della scarsità idrica sui bambini in Medio Oriente e Nord Africa"). La regione Mena è quella con la maggiore scarsità d'acqua nel mondo. Dei 17 paesi nel mondo a maggiore stress idrico, 11 si trovano nella regione del Medio Oriente e Nord Africa. Il rapporto, pubblicato in occasione della Settimana mondiale dell'Acqua, sottolinea i fattori fondamentali che sono dietro alla scarsità idrica nella regione, fra cui una domanda agricola in crescita e l'aumento delle terre irrigate utilizzando le falde acquifere. Mentre a livello globale l'agricoltura rappresenta circa il 70 per cento dell'utilizzo idrico, questa percentuale nella regione del Medio Oriente e Nord Africa è di oltre l'80 per cento. Ulteriori fattori che contribuiscono alla scarsità idrica: il conflitto, soprattutto in Siria, Yemen e Sudan; la migrazione della popolazione da aree rurali ad aree urbane; la crescita della popolazione; una scarsa gestione dell'acqua; infrastrutture idriche in deteriorazione e problemi di governance. (segue) (Com)