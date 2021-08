Unicef: 9 bambini su 10 nella regione Mena vivono in aree ad alto stress idrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scarsità idrica sta avendo un profondo impatto sui bambini e le famiglie, a partire dalla loro salute e nutrizione. La scarsità d'acqua sta diventando anche sempre più causa di conflitti e sfollamenti", ha dichiarato Bertrand Bainvel, vicedirettore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa. "In questo contesto, è sempre più inaccettabile che coloro che combattono in conflitti colpiscano le infrastrutture idriche. Gli attacchi alle infrastrutture idriche devono terminare", ha aggiunto. I conflitti e l'instabilità politica ed economica della regione hanno aumentato la domanda di fonti d'acqua di emergenza, come il trasporto, che aggravano ulteriormente l'esaurimento delle falde acquifere. Anche se non è l'unica ragione della scarsità d'acqua, il cambiamento climatico provoca minore pioggia per l'agricoltura e il deterioramento della qualità delle riserve d'acqua dolce a causa del trasferimento di acqua salata nelle falde acquifere d'acqua dolce e l'aumento delle concentrazioni di inquinamento. “In molti paesi della regione, i bambini sono sempre più costretti a percorrere lunghe distanze a piedi solo per andare a prendere l'acqua, invece di passare quel tempo a scuola o con i loro amici a giocare e imparare", ha dichiarato Chris Cormency, consulente regionale dell'Unicef per l'acqua e i servizi igienico-sanitari in Medio Oriente e Nord Africa. (segue) (Com)