Unicef: 9 bambini su 10 nella regione Mena vivono in aree ad alto stress idrico (3)

- L'Unicef continuerà a sostenere i partner locali, i governi, la società civile e il settore privato per affrontare la vulnerabilità delle risorse idriche in Medio Oriente e Nord Africa, anche per preservare il diritto umano individuale all'accesso a servizi idrici e igienici, senza che venga compromesso da altri utilizzi dell'acqua o minacciato dall'uso delle infrastrutture idriche come target in contesti di conflitto; creare un ambiente solido e favorevole con una forte politica nazionale e sistemi di regolamentazione che affrontino la scarsità idrica, compresa l'eccessiva estrazione delle falde acquifere, la gestione dell'acqua e l'analisi dei dati; lavorare con la società civile, soprattutto coi giovani in quanto agenti di cambiamento, sul valore dell'acqua e della sua conservazione; avviare piani di risposta al cambiamento climatico, considerando la scarsità d'acqua come componente prioritaria e allocando un budget sufficiente a livello nazionale per rispondere alla scarsità d'acqua; creare gruppi di coordinamento tra i ministeri chiave (per esempio acqua, agricoltura e finanza) e operatori del settore per supportare revisioni politiche e aumentare le capacità tecniche; sostenere lo sviluppo delle capacità dei principali operatori del settore idrico, compresi gli organismi di regolamentazione, gli operatori del settore privato e i servizi idrici nazionali per migliorare le infrastrutture obsolete, sviluppare un funzionamento sostenibile e ridurre lo spreco d'acqua. (Com)