Vaccini: comune Viterbo, domani il vax tour fa tappa in piazza dei Caduti

- Domani 26 agosto, il "vax tour" anti Covid promosso dalla Asl di Viterbo fa tappa a piazza dei Caduti, davanti alla ex chiesa Almadiani, dalle ore 9 alle ore 17. Lo ricorda il sindaco Giovanni Maria Arena ai cittadini viterbesi non ancora vaccinati. "Grazie all'iniziativa della Asl - dichiara Artena nella nota del Comune-, tutte quelle persone di età compresa tra i 18 e i 79 anni possono approfittare di questo importante appuntamento. Il vaccino è l'unica strada per tornare davvero alla nostra vita. Una vita libera e sicura. Per noi stessi e per gli altri". L'appuntamento di domani a Viterbo rientra nell'ambito dell'iniziativa itinerante "vax tour", promossa della Asl di Viterbo, destinata principalmente alla popolazione residente nella Tuscia, ma anche in tutta la regione Lazio, che in questi giorni sta trascorrendo un periodo di vacanza presso le principali località turistiche del viterbese. Nei giorni scorsi il camper ha raggiunto tanti altri comuni della provincia e proseguirà ancora nei prossimi giorni.(Com)