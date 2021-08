Venezuela: alarme piogge nelle regioni occidentali, almeno 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 15 morti il bilancio delle inondazioni causate dalle forti piogge che si sono rovesciate nelle ultime ore nelle regioni occidentali andine del Venezuela. Le precipitazioni, riferiscono le autorità locali, hanno causato danni in undici Stati del Paese, distruggendo oltre ottomila abitazioni, creando disagi a un totale di circa 35.600 persone. Danni sono stati registrati ad almeno 16 grandi strade di comunicazione, per una estensione di oltre 70 chilometri, e una decina di ponti. Il presidente Nicolas Maduro ha decretato lo stato di emergenza nella regione di Merida, la zona dove più si sono riportati i danni già sensibili. Le abbondanti piogge, legate all'ondata stagionale delle precipitazioni tropicali, hanno causato numerosi smottamenti, inondazioni e cedimenti del terreno. Come testimoniato da numerosi video comparsi in rete, le acque hanno trascinato a valle pietre e detriti travolgendo quanto incontravano sul terreno. Diversi municipi sono rimasti ore senza collegamenti e privi di energia elettrica. Il servizio metereologico avverte del possibile intensificarsi delle precipitazioni, mettendo in allarme altri stati del Paese. (Vec)