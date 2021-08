Torino: via Servais, aperta nuova Rsa da 200 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 agosto, a Torino, Gruppo Gheron ha aperto la nuova RSA Servais, nel quartiere Parella. La struttura, tecnologicamente all’avanguardia in ambito socio assistenziale e sanitario, dispone di 200 posti letto (un intero piano, per complessivi 40 posti letto, è riservato ai pazienti con gravi compromissioni cognitive e più estesamente affetti da disturbi del comportamento) e di un Centro Diurno Integrato da 20. L'operazione è il frutto della riqualificazione di uno stabile IBM degli anni ‘70, nel quartiere Parella. Un nuovo concetto di residenza per anziani, in una struttura moderna, tecnologicamente all’avanguardia e confortevole sotto ogni punto di vista, frutto della riqualificazione di uno stabile degli anni ‘70, con servizi assistenziali altamente qualificati e un’ospitalità alberghiera estremamente accurata. Gruppo Gheron apre al pubblico a Torino la nuova RSA Servais, nell’omonima via del quartiere Parella, una zona un tempo popolata di cascine e trasformata poi in zona industriale. Ed è proprio un ex stabile IBM, ridisegnato con le sembianze di un’avveniristica nave da crociera, la sede della nuova struttura residenziale per anziani firmata Gheron. La riqualificazione dell’immobile, a cura dello Studio di Architettura Pierro di Torino e realizzata dall’Impresa Carron Cav. Angelo S.p.A., ha mantenuto l’originale griglia in cemento che riveste il fabbricato, mitigandolo con grandi vetrate che riflettono il cielo azzurro e vele spiegate dipinte sulle pareti che richiamano l’immagine di un bastimento e i colori del mare donando all’intero complesso un senso di leggerezza. (segue) (Rpi)