Lavoro: M5s, con garanzia occupabilità Draghi finalizza operato Catalfo

- Il Movimento cinque stelle dal 2018 "è al governo del Paese. Abbiamo affrontato questa sfida mettendo in campo tutte le energie a disposizione e soprattutto quello che nessuno ci potrà mai negare: l'onesta e la trasparenza. Il governo Draghi non era proprio nelle nostre corde, ma abbiano deciso di sostenerlo perché il Paese meritava di essere portato fuori dall'emergenza pandemica". Lo affermano in una nota i senatori M5s in commissione Lavoro e Previdenza sociale. "Proprio in virtù di questa trasparenza però, dobbiamo mettere un punto rispetto a contributi da parte della stampa che fanno accapponare la pelle, e non poco. 'Il governo Draghi fa "gol" alla disoccupazione': in questi giorni va di moda questa simpatica titolazione, tutta articolata su un evidente gioco di parole. Orbene, sappiamo che in questa fase i media siano inclini ad elogiare Draghi anche solo per uno starnuto, ma se proprio volessimo continuare ad usare un linguaggio calcistico dovremmo ricordare che i gol si segnano anche grazie all'assist di un altro giocatore. Su 'Garanzia Occupabilità Lavoratori' - da lì l’abbreviativo 'gol' - ci preme ricordare a chi scrive che il progetto è frutto del lavoro della ministra Catalfo che lo ha inserito nel Pnrr, come del resto anche le Industry Acamdemy e il piano nuove competenze. Siamo soddisfatti - concludono - che il governo porti a termine il lavoro dell’esecutivo suo predecessore. E a livello giornalistico, andrebbe specificato che se oggi il premier può finalizzare mettendo la palla in rete, è anche perché c’è chi gli ha fornito un passaggio filtrante col contagiri per quel gol". (Com)