Roma: per evitare controllo spacciatore scappa in chiesa, arrestato

- In via Gregorio VII all'angolo con via del Cottolengoa Roma, gli agenti della polizia di stato, del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno notato uno scooter con a bordo due persone, in atteggiamento sospetto, hanno deciso di seguire i loro movimenti. Percorse poche centinaia di metri, il conducente del mezzo, identificato poi per F.F., romano di 53 anni, dopo aver arrestato la marcia davanti la chiesa, ha fatto scendere il passeggero, M.A., romano di 33 anni, per poi proseguire la marcia fino a via del Cottolengo, in corrispondenza di una entrata laterale del luogo di culto. L'altro invece, si è avvicinato ad un soggetto straniero, fermo sulla strada in attesa e, insieme a questo, si è diretto verso San Pietro. A quel punto, mentre due dei poliziotti hanno continuato a seguire a distanza i due soggetti, gli altri agenti sono rimasti a controllare i movimenti del primo. (segue) (Rer)