Sardegna: stasera a Carloforte XV edizione di Creuza de Mà, festival per la musica da cinema

- Cinque giorni all'insegna della musica per il cinema: da oggi, 25 agosto a domenica 29, si rinnova a Carloforte l'appuntamento con Creuza de Mà, il festival di musica per il cinema ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall'associazione culturale Backstage, quest'anno alla sua quindicesima edizione: un festival per chi guarda il cinema "dalla parte del suono", unico nel suo genere in Sardegna e tra i pochissimi nel panorama nazionale e internazionale a ruotare interamente intorno al rapporto tra musica e immagini in movimento. Il cartellone degli appuntamenti in programma nel paese sull'isola di San Pietro, di fronte alla costa sud-occidentale sarda, come sempre si snoda principalmente tra i due cinema del paese, il Mutua e il Cavallera, e nello spazio del Giardino di Note, oltre al consueto concerto al tramonto nella cornice marina dell'oasi naturale di Capo Sandalo: un "must" di Creuza de Mà che registra già il tutto esaurito. (segue) (Rsc)