Sardegna: stasera a Carloforte XV edizione di Creuza de Mà, festival per la musica da cinema (2)

- Tra gli ospiti di spicco, gli interpreti della "Compagnia del Cigno", la produttrice Francesca Cima (co-fondatrice della Indigo Film), i registi Ivan Cotroneo, Laura Luchetti e Costanza Quatriglio, i compositori Pivio, Pasquale Catalano, Max Viale (vincitore quest'anno del David di Donatello e Nastro d'argento per le musiche del film Miss Marx, di Susanna Nicchiarelli), Francesco Cerasi e la cantautrice Nada. E poi, dopo Carloforte, consueto appuntamento a Cagliari per la seconda tranche del festival, in calendario quest'anno a settembre, sabato 18 e domenica 19. A caratterizzare l'iniziativa il progetto di alta formazione del "Campus di musica e suono per cinema e audiovisivi", promosso dal festival in associazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Fondazione Sardegna Film Commission: un progetto dedicato ai giovani allievi dei corsi di regia, montaggio, suono e musica, che, in un percorso biennale, entrano in contatto diretto con i professionisti di oggi. Le cinque giornate di Carloforte propongono dunque una fitta serie di incontri, masterclass e laboratori pratici dedicati alla filiera di produzione del suono, con guide d'eccellenza come il docente di suono applicato all'immagine Filippo Porcari, la microfonista Federica Ripani, il musicista e musicologo Riccardo Giagni, e tanti degli ospiti già citati del festival. Il festival presenta una panoramica di puntate di alcune fiction, quali "L'ispettore Coliandro", "Il Commissario Ricciardi", "Nudes" e "La Compagnia del Cigno". (Rsc)