Afghanistan: ministro Esteri britannico, quasi tutti nostri connazionali sono stati evacuati

- La maggior parte dei cittadini britannici in possesso di adeguati documenti e che desideravano lasciare l'Afghanistan sono ora rientrati nel Regno Unito. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”, specificando che 2.500 persone sono partite dall’Afghanistan da aprile e 2 mila persone sono state evacuate dal Regno Unito nelle ultime 24 ore. "Ciò che rimane sono casi complessi, grandi nuclei familiari in cui l'uno o l'altro può essere documentato o forse chiaramente nazionale, ma non è chiaro se lo siano gli altri", ha detto Raab. "Il sistema sta funzionando a piena velocità (...) e sfrutteremo ogni ora e giorno rimanenti per riavere tutti quelli che possiamo", ha aggiunto il ministro in merito alla conclusione delle procedure di evacuazione. Raab non ha smentito che le forze britanniche dovranno lasciare l’Afghanistan prima della data del ritiro degli Stati Uniti prevista il 31 agosto, ma ha garantito che verrà sfruttato tutto il tempo necessario per evacuare le Forze armate britanniche una volta completate le evacuazioni. (segue) (Rel)