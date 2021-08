Afghanistan: ministro Esteri britannico, quasi tutti nostri connazionali sono stati evacuati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione del governo del Regno Unito è sempre stata rivolta a due aspetti prioritari: "Mettere in sicurezza l'aeroporto in modo che l'evacuazione e i voli possano entrare e uscire e rafforzare la nostra squadra a terra". Raab ha aggiunto: "Ora abbiamo 19 rappresentanti del corpo diplomatico e molti altri degli Affari interni, quindi possiamo gestire le procedure non solo dei cittadini britannici, ma anche degli afgani che hanno lavorato per noi. Se guardi dal 15 agosto in avanti, oltre 9 mila persone hanno avuto un passaggio sicuro per il Regno Unito”, ha detto il ministro. "Non credo che ci sia stato un ponte aereo su quella scala o quel livello di complessità a memoria d'uomo", ha concluso Raab. (Rel)