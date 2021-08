Covid: Cossolo (Federfarma), oltre 5 mila farmacie hanno aderito ad accordo su prezzo tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le farmacie italiane hanno fatto un accordo con il commissario Figliuolo "per mantenere il prezzo dei tamponi calmierato a 15 euro per adulti e 8 per bambini, anche grazie all'intervento dello Stato che surroga la parte mancante. Oltre 5 mila farmacia hanno aderito all'accordo". Lo ha detto Marco Cossolo, presidente di Federfarma, a Rtl 102.5 spiegando che l'elenco delle farmacie che aderiscono al protocollo è sul sito del governo ed "è un elenco trasparente". (Rin)