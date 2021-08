Algeria-Marocco: per la stampa algerina la rottura delle relazioni era nell’aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quotidiano generalista pubblico algerino “El Moudjahid”, “la situazione degli algerini in Marocco e dei marocchini in Algeria non ne risentirà: la dimensione umana è inseparabile dai legami storici che esistono tra i due popoli”. Il sito web d’informazione algerino in lingua francese “Tsa”, considerato vicino all’opposizione, al governo di Algeri, sottolinea l’ufficialità della rottura dei rapporti con il Marocco, ricordando come la decisione arrivi a una settimana dalla riunione dell'Alto Consiglio di Sicurezza algerino, che ha deciso di rivedere i rapporti tra i due Paesi. Secondo il sito internet dell’emittente televisiva “Ennahar”, “la rottura delle relazioni diplomatiche è il risultato inevitabile delle pratiche del regime marocchino”, nonostante l’esistenza di “vincoli di fratellanza e la mescolanza del sangue dei due popoli fratelli”. (segue) (Ala)