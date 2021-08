Algeria-Marocco: per la stampa algerina la rottura delle relazioni era nell’aria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web d’informazione “Algerie Echo” punta i riflettori sul probabile mancato rinnovo del gasdotto Maghreb-Europa, gasdotto che collega Algeria e Spagna attraverso il territorio marocchino. “L'Algeria sembra aver anticipato la decisione in merito al rinnovo del gasdotto Maghreb-Europa, come testimonia l'annuncio di un'estensione di 2 miliardi di metri cubi/anno del gasdotto Medgaz che collega l'Algeria e la Spagna. A questo proposito, la società nazionale di idrocarburi Sonatrach e il suo partner spagnolo Naturgy hanno annunciato il 13 luglio l'entrata in servizio nel quarto trimestre del 2021 dell'ampliamento di Medgaz, un gasdotto di 210 chilometri da Beni-Saf ad Almeria”. L'accordo vedrà un incremento del 25 per cento dei flussi del gasdotto, per raggiungere i 10 miliardi di metri cubi all’anno a partire dal quarto trimestre. (Ala)