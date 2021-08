Indonesia: Covid, approvato l'uso del vaccino russo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha annunciato ieri, 24 agosto, una revoca parziale delle restrizioni alla mobilità nelle aree metropolitane di Giacarta, Bandung e Surabaya, così come in altre regioni densamente popolate dell'isola di Giava. Il provvedimento si estende anche a Bali. L'annuncio segue il calo dei contagi da Covid-19 registrato nel Paese nelle ultime settimane. Già a partire da ieri i centri commerciali possono riaprire al 50 per cento della capacità massima e per un maggior numero di ore. Le moschee, le chiese e gli altri luoghi di culto possono ora accogliere fedeli non oltre il 25 per cento della loro capienza massima. Inoltre, le aziende orientate all'export hanno ripreso ad operare senza alcuna restrizione. Widodo ha dichiarato che grazie al calo dei contagi, nelle ultime settimane il tasso di occupazione nazionale dei posti letto ospedalieri è calato al 33 per cento. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati in Indonesia 9.604 nuovi contagi, il dato più basso da metà giugno. I decessi sono stati 842. Dall'inizio dell'emergenza pandemica l'Indonesia ha accumulato 3,98 milioni di contagi e 127.214 decessi. (Rum)