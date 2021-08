Regno Unito: Raab si difende dalle accuse sulla gestione della crisi afgana, "totali assurdità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una “totale assurdità” la notizia che il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, stesse “oziando in spiaggia” mentre l’Afghanistan stava cadendo nelle mani dei talebani. È lo stesso Raab a respingere tali accuse ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”. Le polemiche sorte per le vacanze a Creta del ministro e alcuni apparenti ritardi nell’attuazione delle adeguate procedure per intervenire prontamente in Afghanistan hanno messo duramente sotto pressione Raab, tanto che l’opposizione laburista ha chiesto a più riprese le sue dimissioni. Tuttavia, Raab ha respinto furiosamente le accuse di "oziare" mentre la situazione in Afghanistan stava degenerando. "Ho accettato di tornare (dalle vacanze) domenica, ma alcune delle accuse che mi sono state rivolte non sono vere. Ero impegnato in varie riunioni. Le cose su di me secondo cui stessi oziando sulla spiaggia tutto il giorno o facendo paddle board sono solo sciocchezze”, ha detto Raab. "Ero concentrato sulla riunione del Cobra (il comitato convocato dal primo ministro britannico in caso di emergenza o minacce alla sicurezza nazionale) e come risultato delle azioni del governo, 9 mila persone sono state riportate nel Regno Unito". Raab ha aggiunto che "col senno di poi" sarebbe rientrato prima dalle sue vacanze, così da evitare queste polemiche. "Con il senno di poi sarei tornato prima, ma siamo rimasti tutti sorpresi dalla portata e dal ritmo del crollo della situazione a Kabul e, come ho detto, stavo ancora facendo tutte le cose necessarie in questa situazione, concentrandomi in particolare sulle cose che contano davvero", ha concluso il ministro. (segue) (Rel)