Regno Unito: Raab si difende dalle accuse sulla gestione della crisi afgana, "totali assurdità" (2)

- Fra le accuse rivolte a Raab in termini di carenze nella gestione dell’emergenza sorta in Afghanistan c’è quella di non essere riuscito a organizzare una conversazione telefonica di grande importanza per aiutare i collaboratori afgani in fuga dal Paese dopo la presa del potere da parte dei talebani, delegando tale mansione a un suo sottosegretario. Secondo il governo, tale conversazione telefonica è stata delegata in quanto Raab sarebbe stato impegnato in altri colloqui ma nei giorni successivi alla presa di Kabul da parte dei talebani un portavoce di Downing Stretta ha affermato che, "data la situazione in rapido cambiamento, non è stato possibile organizzare una chiamata prima della caduta del governo afgano". In seguito alla divulgazione di tali informazioni, i partiti di opposizione britannici hanno chiesto le dimissioni dopo che è stato rivelato che Raab non si era reso disponibile a questa conversazione telefonica il 13 agosto mentre si trovava in vacanza e i talebani avanzavano verso Kabul, la capitale dell'Afghanistan. I media britannici, soprattutto quelli scandalistici, hanno successivamente riportato che Raab si trovava su una spiaggia sull'isola greca di Creta proprio il giorno in cui Kabul è caduta nelle mani dei militanti. (segue) (Rel)