Regno Unito: Raab si difende dalle accuse sulla gestione della crisi afgana, "totali assurdità" (3)

- Il governo britannico ha difeso Raab, che ha respinto le richieste di dimissioni, ma il malcontento serpeggia anche fra alcuni parlamentari conservatori, insoddisfatti di come il ministro ha gestito la crisi in corso. Lo scorso 18 agosto è emerso che alti funzionari del ministero degli Esteri avevano consigliato a Raab di contattare l’omologo afgano, Hanif Atmar, per ottenere assistenza urgente nel salvataggio degli interpreti che avevano lavorato per l'esercito britannico schierato nel Paese. I funzionari hanno affermato che era importante che a effettuare la chiamata fosse proprio Raab, piuttosto che un sottosegretario, ma è stato detto loro che il ministro non era disponibile. Secondo quanto riferito, peraltro, il ministero degli Esteri afgano ha respinto la proposta di organizzare una conversazione telefonica fra il titolare del dicastero e un sottosegretario, rimandandola al giorno successivo. (Rel)