Napoli: sequestrati 500 chili di sigarette di contrabbando, 3 arresti

- I carabinieri della compagnia di Qualiano (Na) hanno arrestato tre uomini ritenuti responsabili di vendita di tabacchi lavorati esteri. I militari hanno notato uno dei soggetti che fermava un furgoncino in prossimità di nu garage, insospettiti, lo hanno perquisito, trovando all'interno del furgone 40 casse di sigarette contrabbandate per un peso di 400 chili. I pacchetti risultavano di svariati marchi e tutte prive del talloncino che attestava il monopolio di stato. I militari hanno poi controllato anche il garage, dove all'interno erano presenti anche altri due uomini e altre 10 casse di sigarette di contrabbando per un peso di 100 chili. (Ren)