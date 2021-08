Germania: 70 per cento elettori Unione favorevoli a sostituire candidatura di Laschet con Soeder

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento degli elettori dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell’Unione cristiano-sociale (Csu) sono favorevoli alla sostituzione dell’attuale candidato alla cancelliera tedesca, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia e presidente della Cdu Armin Laschet, con il leader della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder. È quanto emerge da un sondaggio conto da Civey per conto del quotidiano “Augsburger Allgemeine”, in cui emerge che solo il 23 per cento dei sostenitori dell'Unione, l’alleanza fra Cdu e Csu, è favorevole a mantenere la candidatura di Laschet. Un altro 7 per cento, invece, non ha risposto alla domanda. Per quanto riguarda un campione di popolazione più generalista, che non comprende solo elettori dell’Unione, una maggioranza del 52 per cento è favorevole a cambiare il candidato, mentre il 38 per cento si è espresso in maniera contraria. Uno su dieci, invece, ha espresso una posizione indifferente sulla questione. Soeder, interpellato su questo sondaggio, ha cercato di placare le tensioni, affermando di non avere ambizioni di cambiare, a così stretto giro dalla data elettorale, del candidato alla cancelleria. "Ho già presentato una volta la mia candidatura e non credo che una seconda volta la faccenda potrebbe funzionare”, ha detto il primo ministro bavarese all'emittente “Munchen.tv”. (segue) (Geb)