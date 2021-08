Germania: 70 per cento elettori Unione favorevoli a sostituire candidatura di Laschet con Soeder (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laschet è sotto pressione a causa del progressivo cali dei consensi dell’Unione riscontrato dai vari sondaggi pubblicati nelle ultime settimane in Germania. Ieri peraltro, a un mese dalle elezioni federali tedesche del 26 settembre, per la prima volta dopo 15 anni, il Partito socialdemocratico (Spd) è tornato a essere la forza politica più forte in Germania nel barometro delle tendenze pubblicato dall'Istituto Forsa per le emittenti “Rtl” e “N-tv”. I socialdemocratici si attestano al 23 per cento, mentre l'Unione si ferma al 22 per cento. L'Spd ha guadagnato due punti percentuali rispetto alla settimana precedente, mentre i partiti dell'Unione hanno perso un punto. Secondo Forsa, il 22 per cento ottenuto dall'Unione, peraltro, è il peggior risultato che l'istituto, fondato nel 1984, abbia mai calcolato per Cdu e Csu. I Verdi sono scesi di un punto percentuale, al 18 per cento, e sono al terzo posto, mentre il Partito liberale democratico è rimasto a una quota invariata al 12 per cento. Alternativa per la Germania (AfD) ha raggiunto il 10 per cento e la Sinistra si è fermata al 6 per cento. (Geb)