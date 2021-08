Governo: Salvini, Lamorgese deve iniziare a fare il ministro, problema di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese “deve iniziare a fare il ministro, non solo sul tema immigrazione, siamo quasi a 40 mila arrivi via mare, e non solo i rave party. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite del programma “Agorà estate”, su Rai 3. “Io sono stato ieri a Rimini – ha aggiunto Salvini - ci sono da tutta l’estate baby gang di 30, 40 ragazzini, figli di cittadini stranieri, che arrivano in riviera romagnola, sfasciano macchine, rubano, aggrediscono e poi risalgono sul treno e ritornano da dove sono venuti. Dal punto di vista della forza pubblica e del controllo della sicurezza in questo Paese c’è qualcosa che non funziona”, ha concluso il leader della Lega. (Rin)