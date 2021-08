Viterbo: percepivano redditi di cittadinanza senza diritto, denunciate 5 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone di Montefiascone, Nepi e Gallese sono state denunciate per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati carabinieri delle tre stazioni cittadine, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno effettuato verifiche investigative sui percettori di reddito di cittadinanza, ed hanno denunciato per avere percepito il reddito in assenza di requisiti. A Nepi una donna di origini rumene che ha dichiarato falsamente di essere residente a Nepi pur non essendo vero ed ha percepito oltre 3mila euro, ed un uomo italiano del posto, che ha percepito oltre 600 euro di reddito, non dichiarando i suoi precedenti penali, oltre ad essere agli arresti domiciliari. A Gallese è stata denunciata una donna di origini rumene che ha dichiarato il falso sulla situazione economica riferibile al suo nucleo familiare ed ha percepito oltre 8mila euro di reddito di cittadinanza. A Montefiascone infine sono stati denunciati un cittadino italiano che ha fornito false attestazioni circa la composizione del proprio nucleo familiare ed un cittadino di origini rumene che ha dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni seppure in modo non continuativo, in totale ai due soggetti sono stati erogati oltre 28mila euro di reddito di cittadinanza. (Rer)