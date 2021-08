Spagna: Sanchez riceve il presidente di Ceuta per discutere rimpatrio minori marocchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il presidente dell’exclave iberica di Ceuta, Juan Jesus Vivas, si incontreranno oggi al Palazzo della Moncloa, sede dell’esecutivo di Madrid. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, i due rappresentanti istituzionali discutere delle potenziali soluzioni al rimpatrio dei minori marocchini non accompagnati che rimangono nella città autonoma situata in territorio marocchino e il cui rimpatrio è stato cautamente congelato a causa di alcuni problemi di tipo procedurale. Una volta allentata la crisi diplomatica con il Marocco, il 13 agosto è iniziato un processo di rimpatrio di parte di questi minori, ma conseguentemente sono iniziati diversi procedimenti giudiziari e queste procedure sono state temporaneamente interrotte sino a quando non ci sarà una sentenza definitiva dei tribunali che stanno esaminando i singoli casi. (Spm)