Romania-Italia: ambasciatore Mangoni presenta credenziali al presidente Iohannis

- Il nuovo ambasciatore d'Italia a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni, ha presentato ieri la lettera di credenziali al presidente romeno Klaus Iohannis. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Nel corso dell'incontro, il capo dello Stato romeno ha ribadito l'eccellenza delle relazioni bilaterali, definite dal Partenariato strategico consolidato tra la Romania e l'Italia. Iohannis ha inoltre auspicato l'ulteriore consolidamento delle ottime relazioni sotto profilo politico ed economico, ma anche culturale e sociale. Il capo dello Stato romeno ha evidenziato l'importanza della presenza dei connazionali in Italia, valutando che le due comunità - quella romena nella Penisola e quella italiana in Romania - conferiscono una dimensione speciale, positiva, alla relazione bilaterale. In riferimento alle eccellenti relazioni bilaterali, l'ambasciatore d'Italia ha assicurato che il governo del suo Paese apprezza il pregevole contributo della comunità romena allo sviluppo dell'economia italiana, grazie alle iniziative imprenditoriali. Il presidente Iohannis e l'ambasciatore Mangoni hanno salutato la solidità e il dinamismo della cooperazione economica, esprimendo in ugual misura l'interesse reciproco alla sua intensificazione. (Rob)