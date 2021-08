Algeria-Marocco: partiti governo sostengono stop rapporti, l’opposizione islamica temporeggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato, l’Fln ha salutato "la posizione decisiva dello Stato algerino, che si è riservato il diritto di attuare la sua strategia per rispondere adeguatamente al regime marocchino", considerando lo stop ai rapporti con Rabat "una reazione a molti elementi, compreso il livello di ostilità del Marocco verso l'Algeria”. Il Fronte ha affermato che "l'Algeria è sempre stata legata ai rapporti fraterni tra i due popoli ed è stata paziente, ma non accetterà più la prosecuzione delle provocazioni, dei complotti e delle aggressioni". Il partito di maggioranza relativa in parlamento ha indicato che le azioni di Rabat “contraddicono direttamente i principi e gli accordi che strutturano e ispirano i rapporti algerino-marocchino, oltre ad essere in flagrante contraddizione con il diritto internazionale”. Il partito ha ricordato che “il console marocchino ad Orano aveva qualificato l'Algeria come un paese nemico”, denunciando che “le pratiche vergognose del Regno si riflettono molto fortemente sulla propaganda mediatica, di cui si avvale il regime marocchino, per diffondere ogni tipo di calunnia e notizie false sull'Algeria e le sue istituzioni sui social network”. (segue) (Ala)