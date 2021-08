Algeria-Marocco: partiti governo sostengono stop rapporti, l’opposizione islamica temporeggia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), terza forza politica in parlamento, ha espresso il suo sostegno assoluto alla decisione di interrompere le relazioni diplomatiche tra Algeri e Rabat, considerandola una scelta sovrana che tutela gli interessi dell'Algeria e del suo popolo, contro minacce e provocazioni provenienti dal Paese vicino. L’Rnd ha spiegato, in una dichiarazione, di aver sempre "avvertito della gravità delle ostilità nel Regno del Marocco", sollecitando le autorità "a prendere le misure necessarie per far fronte le pratiche vergognose del regime marocchino, che violano il principio del buon vicinato”. La formazione politica di orientamento liberista ha sollecitato il popolo algerino a "essere vigile e unito attorno alle sue istituzioni ufficiali e sovrane, e a difendere gli interessi diplomatici ed economici dell'Algeria, l'integrità e l'unità dei suoi territori, preservare il suo tessuto sociale, proteggere la sua sicurezza nazionale e affrontare qualsiasi aggressione, qualunque ne sia la fonte”. (segue) (Ala)