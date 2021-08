Algeria-Marocco: partiti governo sostengono stop rapporti, l’opposizione islamica temporeggia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fronte El Moustakbal, quarto partito del nuovo parlamento, ha accolto positivamente “la decisione di interrompere le relazioni diplomatiche con il Regno del Marocco”. Il movimento nazionalista ha spiegato, in una nota, che "i recenti avvenimenti in Algeria hanno rivelato il sostegno del regime marocchino alle organizzazioni terroristiche che cercano di minare l'unità nazionale e seminare discordia tra il popolo algerino". Il comunicato afferma il sostegno del partito alla decisione della diplomazia algerina e sottolinea "la profondità dei rapporti tra i due popoli fraterni". Da parte sua, il movimento islamista El Binaa, che appoggia la coalizione di governo fedele al presidente Tebboune, ha ritenuto che la decisione di interrompere le relazioni diplomatiche con il Regno del Marocco “era attesa e giustificata, dopo i brutali attacchi del Regno del Marocco contro l'Algeria e scavalcando tutti gli standard diplomatici”. Il partito indica che "il Marocco ha superato i suoi obblighi, i suoi diritti e il buon vicinato sostenendo le organizzazioni terroristiche e chiedendo apertamente di dividere l'unità del popolo algerino". El Binaa ha sottolineato che "la politica praticata dal regime del Regno del Marocco ha portato a questa posizione, che si tradurrà in una perdita per gli interessi del popolo marocchino". (Ala)