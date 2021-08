Governo: Salvini, ho chiesto a Draghi incontro a tre con ministra Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite del programma “Agorà estate”, su Rai tre, ha dichiarato che di aver chiesto “un incontro a tre con il presidente Draghi e la ministra Lamorgese, perché è intollerabile che mentre gli italiani si sacrificano, rispettano le regole, scaricano le app”, si assiste ai rave party. “Ci saranno poliziotti – ha affermato Salvini - che controlleranno se i bimbi che vanno a Gardaland hanno il green pass, se chi va in pizzeria ha il green pass. Le discoteche sono chiuse, sono 100 mila posti di lavoro andati in fumo, e poi vediamo immagini come queste”, ha concluso il leader della Lega. (Rin)