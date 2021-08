Uganda: arrivato primo gruppo di profughi dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gruppo di 51 profughi provenienti dall'Afghanistan è arrivato in Uganda. Il gruppo, fa sapere il ministero degli Esteri di Kampala in una nota, è atterrato questa mattina all'aeroporto internazionale di Entebbe a bordo di un volo charter privato e sarà successivamente trasferito negli Stati Uniti e in altri Paesi. Non è chiaro per quanto tempo i profughi saranno ospitati in Uganda. Il gruppo include uomini, donne e bambini che sono stati sottoposti a test Covid-19 e saranno posti in quarantena. L'evacuazione ha seguito la richiesta avanzato dal governo Usa alle autorità ugandesi di accogliere alcune delle persone in fuga dalla crisi in Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani. La scorsa settimana fonti del governo di Kampala citate dalla "Bbc" avevano riferito che l'Uganda avrebbe accolto 2 mila rifugiati afgani su richiesta del governo degli Stati Uniti. L'Uganda ospita attualmente oltre un milione di rifugiati fuggiti da diversi conflitti e altri disastri in tutta l'Africa orientale. (Res)