Cipro: leader turco-cipriota Tatar, revoca passaporti decisa da Nicosia mina nostri diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione delle autorità di Nicosia di revocare i passaporti alle autorità di Cipro del Nord (autoproclamata repubblica riconosciuta solo dalla Turchia) non rispetta i diritti della comunità. Lo ha detto il leader della parte turco-cipriota, Ersin Tatar, secondo cui “a decisione della parte greco-cipriota di revocare alcuni passaporti è un'altra prova che la 'Repubblica di Cipro' è stata trasformata in uno stato interamente greco-cipriota e che non si rispettano in alcun modo i legittimi diritti della parte turco-cipriota". Il governo di Cipro ha dichiarato lunedì che annullerà o rifiuterà di rinnovare i passaporti detenuti da alcuni funzionari turco-ciprioti. Decine di migliaia di turco ciprioti, compreso lo stesso Tatar, detengono o detengono passaporti della Repubblica di Cipro anche se risiedono nella parte settentrionale di Cipro, riconosciuta solo da Ankara. (segue) (Tua)