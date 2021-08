Afghanistan: due deputati Usa visitano a sorpresa Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due deputati del Congresso federale degli Stati Uniti hanno effettuato una visita a sorpresa all'aeroporto internazionale di Kabul nel pieno delle caotiche operazioni di evacuazione da quel Paese. I deputati Seth Moulton e Peter Meijer - un democratico e un repubblicano - hanno raggiunto l'aeroporto della capitale afgana su un volo charter, e vi si sono trattenuti per diverse ore. La visita ha suscitato polemiche negli Stati Uniti, dove da più parti i due deputati sono stati accusati di aver causato ulteriori problemi alle già complicate operazioni di evacuazione supervisionate dai dipartimenti di Stato e della Difesa Usa. I due parlamentari hanno replicato tramite una nota: "Come membri del Congresso abbiano il dovere di supervisionare l'operato del Potere esecutivo. Abbiamo effettuato questa visita in segreto, parlandone solo dopo la nostra partenza, così da minimizzare i rischi e i disagi per le persone in prima linea. Ci siamo recati a raccogliere informazioni, e non ad una passerella mediatica", afferma la nota. Meijer, un veterano delle Forze armate Usa, ha servito in Iraq e come operatore umanitario in Afghanistan. Moulton ha servito nei Marine in Iraq. La presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha ribadito tramite un comunicato l'appello ai deputati del Congresso a non visitare l'Afghanistan per non esporsi a rischi, come da indicazioni dei dipartimenti di Stato e Difesa. (Nys)