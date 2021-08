Usa-Asean: Harris chiede maggiore cooperazione su catene di fornitura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha ribadito l'impegno di Washington nella regione dell'Indo-Pacifico durante i colloqui con il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loon lunedì 23 agosto, nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Asia. "Oggi siano a Singapore per evidenziare e riaffermare la solidità della nostra relazione con questo Paese e questa regione, e per rafforzare la visione comune di un Indo-Pacifico libero e aperto", ha dichiarato Harris nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro Lee. La vicepresidente ha ribadito "l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con i nostri alleati e partner nell'Indo-Pacifico per tutelare l'ordine internazionale basato sulle regole e la libertà di navigazione, anche nel Mar Cinese Meridionale". Nel corso del colloquio con il premier di Singapore, Harris ha discusso anche la crisi politica nel Myanmar. Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, Harris e Lee hanno discusso il contrasto alla pandemia di coronavirus, la lotta al mutamento climatico, la sicurezza informatica e il rafforzamento delle catene di fornitura. (segue) (Fim)