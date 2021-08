Indonesia: Widodo conferma piani per il trasferimento della capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha confermato ieri l'intenzione del suo governo di portare avanti il piano da 32 miliardi di dollari per il trasferimento della capitale politica e istituzionale del Paese da Giacarta all'isola di Borneo. Widodo ha visitato ieri una nuova sezione dell'autostrada di 97 chilometri che collegherà le due principali città della provincia di Kalimantan Orientale, Balikpapan e Samarinda. L'infrastruttura è la prima nel suo genere a Kalimantan, nella parte indonesiana di Borneo, e fornisce l'accesso a un'area boschiva individuata come sito per la realizzazione della nuova capitale. Il piano per il trasferimento della capitale è stato concepito come soluzione per il sovraffollamento, l'inquinamento e la vulnerabilità agli allagamenti di Giacarta. Widodo ha annunciato il progetto poco dopo la sua rielezione nel 2019, ma la pandemia di Covid-19 ha fatto passare l'impresa in secondo piano. (segue) (Fim)