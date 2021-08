Afghanistan: Corea del Sud annuncia evacuazione di 380 afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha annunciato l'evacuazione di 380 cittadini afgani, nell'ambito delle operazioni tese a sottrarre ai talebani i collaboratori locali dei programmi sudcoreani di assistenza alla ricostruzione dell'Afghanistan. I 380 cittadini afgani sono stati evacuati tramite voli militari sino a Islamabad, nel Pakistan, e da lì dovrebbero raggiungere Seul nella giornata di oggi, 25 agosto, ha dichiarato il viceministro degli Esteri Choi Jong-moon. Il funzionario ha spiegato che i 380 afgani si erano presentati all'ambasciata a Kabul chiedendo protezione e assistenza. Seul ah risposto all'appello "prendendo in considerazione la responsabilità morale per la difficile situazione delle persone che hanno lavorato al nostro fianco, come membri responsabili della comunità internazionale e sulla base del nostro ruolo di nazione guida per i diritti umani". (Git)