Usa-Vietnam: Harris inaugura ufficio dei Cdc ad Hanoi

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, presenzierà oggi all'inaugurazione di un ufficio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) nella capitale del Vietnam, Hanoi. Lo ha annunciato tramite una nota l'ambasciata Usa ad Hanoi, secondo cui il nuovo ufficio farà da centro regionale di rappresentanza dell'agenzia Usa nel Sud-est asiatico, e da fulcro per la cooperazione tra Stati Uniti e Vietnam sul fronte della lotta alla pandemia di Covid-19. L'apertura della sede dei Cdc verrà formalizzata nel pomeriggio di oggi, a margine di colloqui tra Harris e il presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, e tra la vicepresidente Usa e il primo ministro Pham Minh Chinh. All'apertura dell'ufficio dei Cdc prenderanno parte anche il segretario alla Salute Usa Xavier Becerra, la direttrice dei Cdc Rochelle Walensky, e vicepremier e ministri degli Esteri di diversi Paesi del Sud-est asiatico. Secondo una nota dell'ambasciata statunitense ad Hanoi, "il nuovo ufficio regionale rafforzerà la capacità dei Cdc di ottemperare alla missione di proteggere i cittadini statunitensi e della regione, rispondendo più rapidamente alle minacce alla salute ed edificando relazioni chiave per la gestione delle priorità sanitarie comuni". (segue) (Fim)