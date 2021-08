Usa-Vietnam: Harris inaugura ufficio dei Cdc ad Hanoi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha promosso ieri una maggiore cooperazione tra gli Usa e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per lo sviluppo delle catene di fornitura complementari necessarie alle rispettive economie produttive. Harris ha affrontato l'argomento nel corso di un incontro con i leader del mondo produttivo di Singapore, prima tappa di un viaggio ufficiale proseguita oggi nel Vietnam. Quello delle catene di fornitura, ha detto la vicepresidente, "è un tema che richiede a tutti i Paesi, e in particolare a quelli alleati e partner, di lavorare assieme per coordinarsi e comprendere che nessuno di noi è davvero in grado di produrre o soddisfare la domanda autonomamente". Il ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, Gan Kim Yong, ha risposto che la Città-Stato è pronta ad un ruolo di primo piano nella cooperazione per lo sviluppo delle catene di fornitura. "Fiducia, diversità e connettività sono solide basi su cui Usa e Singapore possono continuare a lavorare ad approcci congiunti per far fronte alle sfide logistiche comuni", ha detto il ministro. (segue) (Fim)