Usa-Germania: colloqui fra Blinken e ministro Esteri Maas, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. È quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, secondo cui Blinken e Maas hanno condiviso le loro opinioni sulla necessità di mantenere uno stretto coordinamento in Afghanistan, anche riguardo l’evacuazione di migliaia di persone dall'Afghanistan attraverso la base aerea di Ramstein e altre località in Germania. Il segretario di Stato e il ministro degli Esteri hanno anche discusso della più ampia situazione in Afghanistan e della tabella di marcia da seguire quando termineranno le procedure di evacuazione. (Nys)