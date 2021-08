Afghanistan: "Guardian", Regno Unito completerà evacuazioni entro "24-36 ore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di evacuazione del Regno Unito dall’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, dovrebbero terminare entro "24-36 ore". È quanto hanno riferito fonti del ministero della Difesa britannico al quotidiano “The Guardian”, che giungono dopo che ieri al vertice del G7, presieduto dal primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha respinto le richieste di Regno Unito, Francia e Germania per proseguire le procedure oltre il 31 agosto, data in cui è fissato il ritiro definito delle truppe Usa. Secondo quanto riferito dalle fonti della testata britannica, le Forze armate statunitensi dovrebbero necessitare di ancora di ancora due o tre giorni per portare a termine le loro operazioni all'aeroporto di Kabul. Di conseguenza, i militari britannici, intenderebbero completare le procedure di evacuazione almeno almeno 24 ore prima. (Rel)