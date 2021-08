Brasile: Bolsonaro riceve il presidente della Guinea-Bissau in visita ufficiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione alla stampa Embalò ha spiegato che il Brasile è stato uno dei primi Paesi a riconoscere l'indipendenza della Guinea-Bissau nel 1974 e da allora non ha mai smesso di fornire assistenza al Paese. "Il Brasile ha tutto ciò di cui la Guinea-Bissau ha più bisogno in questo momento per modernizzare l'agricoltura, migliorare il settore sanitario, e dispone di tecnologie molto importanti che sono in grado di supportare la formazione della Guinea-Bissau in modo da poter sviluppare il nostro paese", ha affermato, suggerendo la creazione di commissioni miste in diverse aree. (segue) (Brb)