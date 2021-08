Brasile: Bolsonaro riceve il presidente della Guinea-Bissau in visita ufficiale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente Bolsonaro, il paese africano è una porta per il commercio nella regione dell'Africa occidentale. Lo scambio commerciale bilaterale, composto principalmente da merci esportate dal Brasile, è stato di circa 4 milioni di dollari nel 2020. Secondo Bolsonaro, durante l'incontro riservato, i due hanno parlato velocemente di temi come agricoltura, salute e difesa. "Abbiamo molto da collaborare con la Guinea-Bissau e loro anche in materia di sicurezza nell'Atlantico meridionale", ha detto, aggiungendo di aver accettato l'invito a visitare il Paese africano a tempo debito. Oltre all'incontro con il presidente Embaló ha in programma visite istituzionali a San Paolo e Rio de Janeiro nei prossimi giorni. (Brb)